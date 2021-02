Portugal prevê investir 1,6 mil milhões de euros da bazuca europeia ao nível da habitação

Portugal prevê investir 1,6 mil milhões de euros ao nível da habitação, destacando o objetivo de apoiar 26.000 famílias até 2026, segundo o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para aceder a verbas comunitárias pós-crise da covid-19.

Entre os investimentos a concretizar no setor da habitação, o Governo refere o 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, com 1,2 mil milhões de euros, e a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, com 186 milhões de euros.

Segundo o PRR, colocado esta terça-feira em consulta pública pelo Governo, o 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação vai "dar resposta a pelo menos 26.000 famílias até 2026".