O Banco de Portugal produziu o ano passado 317 milhões de notas de euro, no valor de quase dois mil milhões de euros, contribuindo assim com a sua quota parte para o Eurossistema. Em contrapartida, recolheu 34 480 notas de escudo, no valor de 542 mil euros, naquela que foi a última oportunidade dada para trocar escudos por euros.









