Portugal prolongou maturidade de 619 milhões de euros em Obrigações do Tesouro para 2030

11:29

Portugal prolongou esta quarta-feira a maturidade de 619 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) em circulação de 2021 para 2030, foi anunciado.



Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência Bloomberg, na oferta de troca de Obrigações do Tesouro (OT), o IGCP, que gere a dívida, comprou 619 milhões de euros de "OT 3.85 15 abril 2021" a 108,48%.



Nesta operação de troca OT, o IGCP vendeu 619 milhões de euros de "OT 3.875 15 fevereiro 2030" a 125,40%.



No programa de financiamento para 2019, o IGCP já tinha referido a intenção de explorar "oportunidades para realizar operações de troca e recompras de títulos".



Em 31 de janeiro, Portugal prolongou a maturidade de 702 milhões de euros em Obrigações do Tesouro em circulação, de 2020 para 2028.



Nesta oferta de troca de OT, o IGCP comprou 702 milhões de euros de "OT 4,80% 15 junho 2020" a 106,87% e vendeu o mesmo valor de "OT 2,125% 17 outubro 2028" a 105,67%.