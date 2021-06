Portugal quer manter pesca como principal atividade do mar, revela ministro

O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, assegurou esta terça-feira, em Lisboa, que Portugal quer manter a pesca como a principal atividade do mar, sendo a política comum uma ferramenta importante para que esta seja uma profissão digna e indispensável.

"Portugal pretende manter a pesca como uma das principais atividades do mar, sendo a política comum uma ferramenta para conseguir que a pesca seja uma [profissão] digna e indispensável para garantir a alimentação, como foi provado durante a pandemia", afirmou Ricardo Serrão Santos, em conferência de imprensa, no CCB, após a reunião informal dos ministros das pescas da União Europeia (UE).

Os ministros com as pastas da Agricultura e Pescas estiveram reunidos esta terça-feira, em Lisboa, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que se prolonga até ao final do primeiro semestre.

Entre os tópicos abordados, ao longo do dia, neste encontro informal estiveram a Política Agrícola Comum (PAC), sistemas alimentares, gestão de recursos naturais e o futuro da política comum de pescas.