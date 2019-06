Portugal regista excedente orçamental de 0,4% do PIB no primeiro trimestre

O excedente orçamental ficou em 0,4% no primeiro trimestre deste ano, em contabilidade nacional, aquela que interessa a Bruxelas, mostram os dados publicados esta segunda-feira, 24 de junho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No primeiro trimestre de 2018, Portugal tinha registado um défice orçamental de 1% do PIB.A meta anual do Governo é um défice de 0,2% do PIB, segundo o Programa de Estabilidade 2019-2023. Contudo, uma vez que só decorreram três meses de execução orçamental não é possível estabelecer extrapolações para o conjunto do ano.O Fundo Monetário Internacional (FMI) também prevê um défice de 0,2% do PIB. Já as restantes instituições antecipam um défice maior: 0,3% no caso do Conselho das Finanças Públicas (CFP), 0,4% no caso da Comissão Europeia e 0,5% no caso da OCDE.