Portugal regista quarta maior subida no preço das casas enquanto valores recuam na União Europeia

O preço das casas recuou 1,7%, no segundo trimestre, na zona euro, e 1,1% na União Europeia (UE), face ao período homólogo, com Portugal a registar a quarta maior subida (8,7%), segundo dados esta terça-feira divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico da UE, na comparação com os primeiros três meses do ano, os preços das casas aumentaram 0,1% na média dos 20 países do euro e 0,3% na dos 27 Estados-membros.

Na UE, nove Estados-membros registaram recuos homólogos no indicador e 17 tiveram aumentos, não havendo dados disponíveis para a Grécia.