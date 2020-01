Portugal sem controlo nos vistos gold

Os vistos gold estão a ser atribuídos com verificação mínima de requisitos e para países com alto risco de corrupção e branqueamento de capitais. A denúncia é da Associação Cívica Transparência e Integridade (TI) com base em dados do Ministério da Administração Interna (MAI), entregues após ordem do Tribunal Administrativo de Lisboa.No documento consultado pelo, o MAI, através do SEF, assume que não faz qualquer verificação sobre a origem dos capitais investidos. "Limitam-se a ver se os formulários estão bem preenchidos, a pedir registos criminais e recorrem ao sistema de informações do espaço Schengen para ver se os nomes estão sinalizados", diz João Paulo Batalha, da associação. "Este é um negócio de venda de carimbos por 500 mil euros descontrolado", frisa.No documento em que o SEF adianta que, em oito anos (de 2012 a novembro de 2019), entregou 8125 vistos gold e recusou 414 pedidos, há números que preocupam a TI, como o facto de haver 74 vistos atribuídos a cidadãos angolanos.Os 29 vistos concedidos a cidadãos de S. Kitts and Nevis, ilha das caraíbas, também levantam dúvidas. "Sugerem que poderá haver indivíduos a colecionar passaportes para se movimentarem livremente, não só em paraísos fiscais na lista negra, assim como no espaço Schengen", diz João Paulo Batalha.Ao fim de ano e meio e só após o Tribunal Administrativo de Lisboa assim o ordenar, a Associação Cívica Transparência e Integridade recebeu a informação do Governo e garante que agora vai agir."Estamos a analisar o que fazer, mas face à ausência de dados vamos desde já partilhar a informação com entidades internacionais", afirmou João Paulo Batalha, cujo receio é que "Portugal possa estar a ser visto como uma espécie de caixote do lixo dos vistos gold, por ser tão pouco exigente na sua atribuição".