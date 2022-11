Portugal registou a terceira maior subida no preço dos alimentos na União Europeia, só atrás da Alemanha e da Suécia. O ranking do Banco Mundial foi divulgado esta segunda-feira pelo ‘Cinco Días’ e mostra que o preço da alimentação foi superior à inflação geral.



A inflação real registada nos alimentos em Portugal esteve 4,84% acima da inflação geral, no período entre maio e agosto, segundo o Banco Mundial, evidenciando que na Alemanha alcançou 7,27% e na Suécia 5%.









Ver comentários