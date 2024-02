Passaram dois meses desde o início do ano e Portugal tem quase satisfeitas metade das suas necessidades de financiamento previstas para 2024 e que ascendem a 20,6 mil milhões de euros. Com cinco leilões realizados desde janeiro (três de Obrigações do Tesouro e dois de Bilhetes do Tesouro), os cofres do Estado já arrecadaram 10,4 mil milhões de euros.









