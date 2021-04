Portugal toma a dianteira na corrida pela bazuca europeia

Prevê investir 16,6 mil milhões de euros, dos quais 13,9 mil milhões a fundo perdido e dá pelo nome de Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A aposta portuguesa para responder à crise causada pela pandemia foi entregue ontem à Comissão Europeia, por via eletrónica, pelo ministro do Planeamento, Nelson de Souza.

O Governo, o primeiro dos 27 Estados-membros a fazer chegar o PRR a Bruxelas, espera que até final de junho comece a chegar ao País o dinheiro da chamada bazuca europeia, mas o mecanismo que vai permitir à comissão ir buscar dinheiro aos mercados terá de ser aprovado em vários parlamentos dos 27, o que poderá atrasar o processo.

Ursula von der Leyen, líder da comissão, que ontem saudou Portugal por tomar a dianteira, foi mais comedida, ao admitir que as verbas podem começar a chegar no verão.

Também António Costa destacou a entrega do PRR em primeiro lugar, uma forma de tentar que os restantes Estados-membros sigam o exemplo. As principais apostas são o reforço do SNS, a habitação, a promoção das qualificações, a capitalização empresarial, o desenvolvimento do Interior e as transições climática e digital, explicou ontem o primeiro-ministro.