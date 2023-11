As moedas de 2 euros em circulação em Portugal são tantas que a sua produção esteve suspensa desde 2006, tendo sido apenas retomada este ano. A grande entrada de moedas, muito por via do turismo, explica este excesso dos últimos anos, segundo o Banco de Portugal (BdP).



A elevada concentração de moedas de 2 euros tem mesmo sido aproveitada para trocas com outros bancos centrais, segundo o Boletim de Notas e Moedas, o balanço anual do Banco de Portugal, agora divulgado.









