Portugal vai perder nove mil milhões de euros com a falta do novo aeroporto em Lisboa

Ate 2027, o país vai perder 9 mil milhões de euros com a falta do novo aeroporto em Lisboa. Este número resulta de 6,8 mil milhões de euros em riqueza que seria gerada com um novo aeroporto em Lisboa. A somar ficam perdidos, em média, 27,7 mil empregos que seriam criados todos os anos.Há ainda uma perda de receita fiscal, que ascende a 1,9 mil milhões de euros. Estes são alguns dos cálculos apresentados pelo estudo que analisa o adiamento do novo aeroporto, realizado pela consultora EY, para a Confederação do Turismo de Portugal.Contas feitas, as perdas podem ascender a 0,77% do PIB e a 0,95% no emprego nacional, "neste cenário de decisão adiada e recuperação rápida".Notícia em atualização