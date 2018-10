Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal volta ao mercado para obter financiamento até mil milhões a 10 anos

Procura das Obrigações do Tesouro a 10 anos cifrou-se em 1.557 milhões de euros, 2,32 vezes o montante colocado.

07:46

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) regressa esta quarta-feira ao mercado para uma emissão de obrigações a dez anos, com um montante indicativo entre 750 e 1.000 milhões de euros.



O leilão destas obrigações, que têm maturidade em 17 de outubro de 2028, realiza-se pelas 10h30.



Na última emissão comparável, realizada em 12 de setembro, o organismo liderado por Cristina Casalinho colocou 672 milhões de euros com uma taxa de juro de 1,854%, acima da de 11 de julho (1,727%) e da mínima de 1,670% verificada em 09 de maio.



A procura das Obrigações do Tesouro a 10 anos cifrou-se em 1.557 milhões de euros, 2,32 vezes o montante colocado.