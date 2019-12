Portugueses aplicam 2,5 mil milhões de euros em PPR

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os portugueses investiram 2,5 mil milhões de euros em Planos Poupança Reforma (PPR) até setembro, de acordo com dados da Autoridade de Supervisão de Seguros (ASF). Trata-se de um aumento de 272 milhões face a igual período do ano passado, segundo o relatório da atividade seguradora relativo ao 3º trimestre.A maior parte do valor investido nos nove primeiros meses do ano foram aplicados em produtos que garantem capital e rendimento,... < br />