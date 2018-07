Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses de férias sem gasolina barata

BE e PCP juntam-se ao PS e travam eliminação do adicional ao ISP proposta pelo CDS e PSD.

Por Salomé Pinto | 01:30

O Parlamento vai de férias sem aliviar as famílias do peso do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP). Esta terça-feira, BE e PCP juntaram-se ao PS e chumbaram o projeto de lei do CDS e as propostas de alteração do PSD que visavam a eliminação do adicional ao ISP.



Significa isto que se quiser encher o depósito com 30 litros de gasolina, por exemplo, vai continuar a pagar mais quatro cêntimos por litro, o que dá, aos preços atuais, 19,50 euros só em ISP (1,20 euros do imposto adicional) numa fatura total de 49,65 euros.



No caso do gasóleo, o adicional é de seis cêntimos, o que dá uma conta global de 43,35 euros, dos quais 14 euros são referentes ao imposto (1,80 euros são referentes ao adicional do ISP).



A sobretaxa foi criada em 2016 pelo Governo de António Costa para compensar a perda da receita arrecadada pelo Estado em IVA devido à baixa do preço dos combustíveis. O argumento deixou de "fazer sentido", segundo CDS e PSD, uma vez que "o valor do barril do petróleo aumentou de 55 para mais de 70 dólares", atirou o deputado centrista Pedro Mota Soares durante o debate.



E nem a alteração do mecanismo de redução da sobretaxa, "no montante equivalente ao excesso de receita de IVA previsto em 2018", do PSD passou, "apesar de já ter tido a aprovação anterior de BE e PCP", lembrou o social-democrata António Leitão Amaro.



As bancadas à esquerda uniram-se em torno da mesma justificação: "As propostas do CDS e PSD são inconstitucionais" pois levam a uma "perda de receita do Orçamento do Estado de 474 milhões de euros".