Os portugueses que se estão a deslocar a Espanha para abastecer conseguem poupanças entre 15 e 27 cêntimos por litro, respetivamente, no gasóleo e na gasolina simples. Num depósito de 50 litros, a diferença entre os dois países pode chegar aos 13,5 euros no combustível mais caro.Os preços do gasóleo e da gasolina aumentaram ontem cerca de dois cêntimos por litro, acompanhando a evolução das cotações internacionais.