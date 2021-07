Poupanças à ordem atingem recorde de 76,8 mil milhões de euros

Os portugueses tinham à ordem 76,8 mil milhões de euros em maio, o que daria para financiar mais de cinco Planos de Recuperação e Resiliência, o programa de revitalização nacional pago pela União Europeia. Os juros da generalidade dos produtos financeiros sem risco ao dispor é tão baixo que os particulares preferem deixar as poupanças paradas nos bancos.A tendência acentuou-se o ano passado e mantém-se com poupanças a ‘engordarem’ os depósitos à ordem com mais 3,8 mil milhões de euros até maio. Já os depósitos a prazo atraíram, nos cinco primeiros meses do ano, apenas 600 milhões de euros, atingindo cerca de 89 mil milhões de euros, de acordo com os últimos dados disponibilizados pelo Banco de Portugal. A trajetória de queda remonta a março de 2016, quando o total de depósitos a prazo ascendia a cerca de 100 mil milhões de euros.