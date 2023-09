O dinheiro que as famílias aplicaram em produtos de poupança do Estado subiu pelo 17.º mês consecutivo, segundo dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta quinta-feira.



O volume investido em certificados de aforro ultrapassou os 33,8 mil milhões de euros em agosto. Isto, já com a comercialização da nova série F (menos bem remunerada do que a anterior), que ainda continuou a suscitar o interesse das famílias, como mostram os dados do regulador bancário.









