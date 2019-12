Prazo de atribuição de pensões a diminuir desde o início do ano

O Instituto de Segurança Social (ISS) diz que o prazo de atribuição de pensões está a diminuir desde o início do ano. Ainda assim, o tempo médio de espera para a pensão de velhice situava-se em 156 dias em outubro, acima dos 147 dias de tempo médio contabilizado em 2018 pelo instituto no relatório de atividades.Segundo o ISS, os 156 dias de espera na pensão de velhice estão abaixo dos 166 registados no final de dezembro de 2018. Na invalidez, o ISS frisa que a espera caiu de 201 dias em dezembro de 2018 para 143 dias em outubro. O tempo médio total em 2018 era 203 dias.O ISS explica que tem "dado prioridade ao tratamento de requerimentos mais antigos e de maior complexidade administrativa, razão pela qual a redução dos tempos médios de deferimento não é tão acentuada".