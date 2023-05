Contribuintes têm até hoje para pagar a 1.ª prestação ou totalidade do IMI

Os proprietários de imóveis que receberam os mais de quatro milhões de notas de cobrança do IMI têm até esta quarta-feira para pagar a primeira prestação ou a totalidade do imposto.

O Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI) é pago de uma vez só, durante o mês de maio, quando o seu valor é inferior a 100 euros, mas é desdobrado em duas ou três prestações (pagas em maio e novembro ou maio, agosto e novembro) quando o seu valor oscila entre, respetivamente, os 100 e os 500 euros ou supera os 500 euros.

Porém, há já quatro anos que a primeira nota de liquidação inclui uma referência de pagamento para a totalidade do imposto, podendo os contribuintes com valores acima dos 100 euros, 'arrumar' as contas do IMI durante o mês de maio, dispensando, assim, o pagamento fracionado.