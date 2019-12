Preço da eletricidade desce 0,4% em janeiro

O preço da eletricidade vai descer 0,4% no mercado regulado a partir do próximo dia 1 de janeiro, confirmou esta segunda-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), após a audição de empresas e associações de consumidores. Trata-se de um alívio de 18 cêntimos numa fatura média mensal de 43,90 euros, calcula aquela entidade liderada por Cristina Portugal.A descida pela ERSE abrange um pouco mais de um milhão de clientes, os que ainda permanecem no chamado mercado regulado, e que têm até ao final do próximo ano para transitar para o mercado liberalizado.Nos clientes que beneficiam de tarifa social, a redução na fatura média será de de 11 cêntimos, para uma despesa mensal média de 27 euros - valor que já integra a aplicação de um desconto social de 13,79 euros.No mercado liberalizado, que conta já com 5,2 milhões de clientes, a fixação do preço é livre, pelo que depende da decisão de cada comercializador de energia.O valor das tarifas teve em linha de conta com o preço da eletricidade estimado para 2020, refletindo nomeadamente o preço do petróleo e do carvão, a procura estimada, utilização eficiente da redes de energia mas também o custo das medidas políticas, nomeadamente subsídios a renováveis, e a dívida tarifária.A dívida tarifária reduziu-se 2324 milhões de euros entre 2015 e 2020, cerca de 46% do total. Ainda assim, alerta a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o serviço da dívida tarifária continua a representar uma das maiores parcelas dos montantes a recuperar através das tarifas.No próximo ano, o valor da dívida tarifária foi fixado em 2757 milhões de euros, situando-se assim em 2020 abaixo do valor de 2012.