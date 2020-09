Precisa de abastecer? Preço da gasolina deverá sofrer maior subida semanal desde julho

Os preços dos combustíveis deverão assumir uma postura dispare a partir da próxima segunda-feira, dia 21 de setembro.

Os cálculos do Negócios apontam para que o preço do gasóleo simples nos postos de abastecimento em Portugal se mantenha estável nos 1,222 euros por litro.







Assim, ainda que ligeira, esta será a maior subida desde meados de julho para a gasolina em Portugal.



Este cenário nos preços praticados nos combustíveis reflete a prestação dos preços do petróleo no mercado internacional. O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, valoriza pela quinta sessão consecutiva e já voltou ao patamar dos 43 dólares por barril.



No acumulado do ano, o preço do gasóleo regista uma queda de 12%, enquanto que na gasolina se observa uma redução de 6%.



Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).