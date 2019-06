Preço da gasolina vai voltar a descer na próxima segunda-feira

O preço da gasolina deve voltar a descer, entre 0,5 cêntimos a um cêntimo por litro, na próxima segunda-feira, depois de uma queda histórica de sete cêntimos no início desta semana.Segundo fontes ligadas ao setor, no que diz respeito ao gasóleo, o valor cobrado por cada litro deste combustível não deverá sofrer alterações.Apesar da tensão internacional causada pelo ataque a dois petroleiros no golfo de Omã, na passada quinta-feira, o aumento já registado no preço do petróleo, cerca de 4%, não se refletirá, para já, nos bolsos dos portugueses.Com a redução que deverá registar a partir de segunda-feira, a gasolina simples 95 deverá descer, em termos médios, para 1,519 euros por litro, o valor mais baixo desde abril deste ano.Já no caso do gasóleo, o combustível mais usado pelas famílias portuguesas, o valor a pagar por litro manter-se-á, em termos médios, nos 1,339 euros, sendo o valor mais baixo desde janeiro deste ano, segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia.