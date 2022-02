O preço da habitação voltou a subir no terceiro trimestre, fixando-se em em 1311 euros/m2, uma valorização de 12,2% face ao mesmo período do mesmo passado. O Algarve destacou-se naquele período por liderar a tabela do preço do metro quadrado no País, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE) .









O valor mediano das transações efetuadas entre julho e setembro mostra que o metro quadrado das casas na região algarvia atingiu 2057 euros, não só o preço por m2 regional mais caro como também o único que cresceu acima da média nacional, face ao mesmo período do ano passado, segundo o INE.

A áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto continuam, no continente, a registar os preços mais elevados por metro quadrado tendo registado, respetivamente, o valor mediano de 1823 euros e 1364 euros.









Leia também Famílias pediram 43 milhões por dia para crédito à habitação Quando a análise incide sobre os municípios com mais de 100 mil habitantes, o destaque vai para os valores atingidos em Lisboa (3592 €/m2) mas também em Cascais (3100 €/m2) e Oeiras (2618 €/m2).

O INE analisa ainda as transações entre outubro de 2020 e setembro de 2021 tendo concluído que a cidade de Lisboa registou a maior diferença entre os preços de alojamentos novos (4524 euros/m2) e de alojamentos existentes (3335 euros/m2), ou seja, uma diferença de 1189 euros/m2.

Procura aumentou no crédito à habitação



A procura de crédito à habitação e crédito ao consumo e outros fins aumentou no quarto trimestre de 2021, segundo o Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito do Banco de Portugal divulgado esta terça-feira. Nas respostas, os bancos indicaram que, no quarto trimestre, houve um aumento da procura de empréstimos por parte de particulares, no crédito à habitação e no crédito para consumo e outros fins. Os bancos justificaram o aumento da procura com a confiança dos consumidores e as taxas de juro.