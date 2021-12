Preço da luz no mercado regulado sobe 0,2% em 2022

O preço da eletricidade para os consumidores do mercado regulado vai subir 0,2% no próximo ano, anunciou esta quarta-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

"Para os consumidores que permaneçam no mercado regulado (que representam 5% do consumo total e 915 mil clientes), ou que, estando no mercado livre, tenham optado por tarifa equiparada, a variação média anual das tarifas transitórias de venda a clientes finais em baixa tensão é de 0,2%", indicou, em comunicado, o regulador.

Esta variação anual tem em conta as revisões em alta da tarifa de energia em julho e outubro.

Conforme ressalvou a ERSE, em janeiro de 2022, os consumidores vão constatar uma descida média de 3,4% e relação aos preços em vigor em dezembro do corrente ano.

Por sua vez, os consumidores da tarifa social vão beneficiar de um desconto de 33,8% sobre as tarifas de venda a clientes finais.

A ERSE apresenta, até ao dia 15 de outubro de cada ano, a proposta das tarifas da eletricidade para vigorar no ano seguinte, que é submetida ao parecer do Conselho tarifário.

Até 15 de dezembro, o regulador aprova os preços da energia que serão aplicados a partir de janeiro do próximo ano.



Tarifas de acesso à rede recuam

As tarifas de acesso às redes, incluídas nas tarifas de venda a clientes finais, vão recuar entre 52,7% e 94% no próximo ano, anunciou hoje da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

"Em 2022, as tarifas de acesso às redes observam reduções significativas em todos os níveis de tensão", apontou, em comunicado, a ERSE.

Nas tarifas de acesso às redes em muito alta tensão (MAT), alta tensão (AT) e média tensão (MT), a descida será de 94%, enquanto nas tarifas em baixa tensão especial (BTE) a redução apontada é de 66%.

Já no caso das tarifas de acesso em baixa tensão normal (BTN), a das famílias e pequenos negócios, a redução será de 52,7%.