Preço da luz volta a subir já a partir do dia 1 de outubro

O preço da eletricidade vai subir 3% para os consumidores do mercado regulado a partir de outubro. Trata-se de um aumento de 1,95 euros numa fatura média mensal de 38,17 euros, o que corresponde ao consumo de um casal, e de 2,86 euros numa despesa mensal de 95,47 euros, de um casal com dois filhos.É a segunda vez que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) sobe extraordinariamente os preços das tarifas do mercado regulado, atualmente com 933 mil clientes, refletindo o agravamento de preços no mercado grossista. Aliás, este mercado voltou ontem a registar novo recorde nos preços, ao alcançar os 188,18 euros/MWh.Até agora, os comercializadores do mercado livre não aumentaram os seus preços, não se sabendo ainda se acompanham o regulador. Em julho, os preços subiram igualmente cerca de 3%.O aumento anunciado para o próximo trimestre resulta da aplicação de um mecanismo de correção de preços. A ERSE está a preparar a proposta de tarifas para o próximo ano, que terá de ser entregue até ao dia 15 de outubro ao Conselho Tarifário, que dará o seu parecer.