Preço das casas desce pela primeira vez em ano e meio

Os preços de venda das casas em Portugal continental registaram uma descida de 0,2% em julho, face ao mês anterior, o que representa a primeira queda desde janeiro de 2019, ou seja, em mais de ano e meio.









Segundo dados da Confidencial Imobiliário, “as últimas variações negativas do Índice de Preços Residenciais, também em torno dos -0,2%, foram observadas em dezembro de 2018 e janeiro de 2019, um momento isolado num período então de forte aceleração na valorização”, lê-se no comunicado.

A pandemia da Covid-19 tem tido impacto nos preços das casas, mas o efeito continua a ser ligeiro. “Desde início da pandemia, os preços da habitação têm registado variações em cadeia residuais de entre um máximo de 0,9% e um mínimo de -0,2%. Apesar de os preços registarem uma variação em cadeia negativa, esta é muito residual”, frisa Ricardo Guimarães, diretor-geral da Confidencial Imobiliário, notando que “em geral, os preços mantêm-se globalmente estáveis por agora e não se antecipa uma correção drástica e abrupta”.





Em termos homólogos, os preços até aumentaram 12,2% em julho, mas a “valorização fica mais de cinco pontos percentuais abaixo das variações de cerca de 17% observadas em janeiro e fevereiro, confirmando a perda de ritmo”, refere a consultora.





Cascais e Lisboa com as ruas mais caras



A avenida Brasil, em Cascais, e a avenida Marginal, nas freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, lideram o ranking

das ruas com as casas mais caras a nível nacional.





Segundo dados do Idealista, comprar uma casa na avenida Brasil, em Cascais, custa em média mais de 2,7 milhões de euros. Segue-se a avenida Marginal, com um custo em média de 2,6 milhões de euros.





Já no décimo e último lugar do top está a rua Melo e Sousa, no Estoril, onde uma casa pode custar 1,95 milhões de euros.