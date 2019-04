Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preço das casas sobe 17% em apenas um ano

Em março deste ano, o valor médio por metro quadrado das casas vendidas no País chegou aos 1849 euros.

Por João Maltez | 09:05

O preço médio, por metro quadrado, das casas vendidas em Portugal registou, no espaço de um ano, um aumento de 17%.



Em março de 2019, o montante pedido pelos proprietários atingiu os 1849 euros por m2, contra os 1616 euros do ano anterior.



Os dados constam do mais recente índice elaborado pelo portal imobiliário Idealista, que aponta igualmente para uma subida de 3,3% nos preços praticados no primeiro trimestre deste ano, comparativamente aos últimos três meses de 2018.



A subida dos preços no mercado da compra e venda de habitação não impediu que o crédito bancário para aquisição de casa se tenha mantido em níveis elevados.



Segundo o Banco de Portugal, nos primeiros dois meses do ano, foram emprestados 1481 milhões de euros, o que corresponde ao valor mais elevado, no período de tempo em apreço, desde 2010.



Isto, apesar das recomendações do regulador para que os bancos não assumam riscos excessivos na atribuição de novos créditos, levando em linha de conta, nomeadamente, que as famílias apenas devem gastar, no máximo, metade do seu rendimento com empréstimos bancários.



Voltando ao índice do Idealista, na estratificação dos dados por regiões, e tendo como análise a evolução trimestral dos preços da habitação, a região Norte foi aquela que registou um maior agravamento em termos percentuais, com uma subida de 4,6% do valor pedido por metro quadrado, seguida da Madeira (3,7%) e Área Metropolitana de Lisboa (2,8%).



Em sentido oposto, na região Centro e na Região Autónoma dos Açores foi registada uma descida nos preços, respetivamente de 4,7% e 5,7%.



Já ao nível dos valores praticados por metro quadrado, a Área Metropolitana de Lisboa, com 2637 euros, mantém o estatuto de região mais cara do País. Seguem-se-lhe o Algarve (2072 euros/m2), o Norte (1512 euros/m2) e Região Autónoma da Madeira (1493 euros/m2).



Valor da habitação valoriza há cinco anos consecutivos

Os preços das casas no nosso país no final de 2018 recuperaram o efeito da inflação sentida desde 2008.



Depois de uma acentuada queda de 21% nos preços praticados no mercado de compra e venda de habitação entre 2007 e 2013, a recuperação entretanto registada já foi compensada, segundo contas do portal Idealista, a partir de dados do Instituto Nacional de Estatística.



Isto, porque o preço da habitação em Portugal Continental sobe, a partir de 2013, desde há cinco anos consecutivos.



Taxas de juro aumentam desde há quatro meses

As taxas de juro dos empréstimos à habitação voltaram a subir em março, pelo quarto mês consecutivo. A taxa implícita aumentou para 1,066%, aquele que é o valor mais alto desde julho de 2016, segundo o Instituto Nacional de Estatística.



Nos contratos dos últimos três meses, a taxa de juro implícita desceu para 1,396%.



PORMENORES

Lisboa e Porto mais caras

No primeiro trimestre do ano, Lisboa continuou a ser a cidade onde é mais caro comprar casa (4263 euros por m2). Porto (2677 euros por m2) e Faro (1753 euros por m2) ocupam o segundo e terceiro lugares.



Dívida média teve subida

Em março, o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos de crédito à habitação subiu 166 euros face ao mês anterior, fixando-se nos 52 609 euros. Para os contratos dos últimos três meses, o montante médio do capital em dívida foi de 98 328 euros.



Quarto maior aumento

O crescimento do preço das casas acelerou para 9,3% em Portugal no 4º trimestre de 2018, registando a quarta maior subida da União Europeia nesse período, segundo o Eurostat.