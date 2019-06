Preço das casas sobe 9,2% no primeiro trimestre do ano

O índice de preços da habitação (IPHab) aumentou 9,2% no primeiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2018, menos 0,1 pontos percentuais do que no trimestre anterior, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, o aumento dos preços foi "mais expressivo" nas habitações existentes (10,0%) do que nas novas (6,0%).

Relativamente ao trimestre anterior, o índice de preços da habitação aumentou 3,6% (mais 1,6 pontos percentuais do que no último trimestre de 2018), sendo que, por categoria, os alojamentos existentes evidenciaram uma taxa de variação de 4,0%, 2,0 pontos percentuais acima da registada nos alojamentos novos.