O preço das casas aumentou em todo o País no segundo trimestre do ano, mas com tendência para desacelerar em Lisboa. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE) e revelam, em contrapartida, uma aceleração no Porto.



Entre abril e junho de 2022, a Área Metropolitana de Lisboa (2076 euros/m2), a Área Metropolitana do Porto (1576 euros/m2) e a Região Autónoma da Madeira (1534 euros/m2) registaram preços medianos superiores ao País, mas com crescimentos homólogos inferiores à referência nacional (+16,5%, +17,5% e +5,8%, respetivamente).









