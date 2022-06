Os preços da habitação dispararam 12,9% no primeiro trimestre de 2022, face ao mesmo período do ano passado, de acordo com a informação divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A mesma fonte enfatiza que este aumento foi o mais expressivo registado nos últimos 12 anos, desde o início da divulgação destes dados, em 2010.









