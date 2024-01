O preço do litro de gasóleo deverá ficar esta segunda-feira meio cêntimo mais barato e o da gasolina deverá subir meio cêntimo, segundo fontes de mercado. O preço médio do gasóleo fixava-se, sábado, em 1,547 euros, e o da gasolina em 1,637 euros, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). A semana terminou com a cotação do barril de petróleo Brent (referência para todo o mercado europeu) para entrega em março no mercado de futuros de Londres em alta de 1,50%, alcançando os 78,76 dólares.