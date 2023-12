O preço do cabaz alimentar acompanhado pela Deco Proteste - com 62 produtos essenciais - aumentou 3,46 euros no último mês, divulgou ontem aquela publicação do consumidor. Em termos globais, para comprar o mesmo conjunto de bens, as famílias têm de desembolsar 225,58 euros. A contribuir para este aumento estiveram as frutas e os legumes, os produtos de mercearia e o peixe. Em sentido contrário, verificou-se uma descida nos preços da carne, congelados e laticínios. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, verifica-se um aumento de 6,35 euros na despesa com o cabaz, uma variação de 2,90%. Há um ano, no entanto, ainda não vigorava o IVA 0%.