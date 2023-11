Preço do cabaz sem IVA é o mais alto desde abril

Desde que o IVA Zero entrou em vigor, a 18 de abril, o cabaz alimentar nunca tinha estado tão caro, revelam dados da associação de defesa do consumidor Deco. A 15 de novembro, a cesta com 46 alimentos isentos de imposto atingiu pela primeira vez os 140 euros.



No estudo levado a cabo pela Deco/Proteste, com a evolução dos preços do cabaz alimentar, é possível aferir que com a entrada em vigor da isenção do imposto os consumidores conseguiram alguma poupança, já que o preço do conjunto de bens incluídos chegou a descer para 127,81 euros a 17 de maio, após um mês da medida estar em plena execução.









