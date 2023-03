EDP anuncia redução no tarifário do gás natural a partir de 1 de abril

A EDP Comercial anunciou esta quinta-feira uma redução no tarifário do gás natural para os clientes residenciais a partir de 1 de abril.De acordo com a mensagem enviada aos clientes, a empresa assinala que "apesar de o contexto de mercado ainda não ter estabilizado, a EDP Comercial considera ter condições para baixar a sua componente de preço aplicável ao Consumo de Energia".Assim, diz, a redução representará, em média, um alívio de 20% na fatura de gás natural para os clientes residenciais.A empresa indica que, no escalão 1, a redução no tarifário da componente de preço "Energia e Estrutura Comercial" é de 26,2%, passando dos 0,1775 euros/kWh para 0,131 euros/kWh. As restantes componentes do preço mantêm-se, pelo que a descida nos preços que refletem o consumo de energia sofrem uma redução de 22,2%, baixando de 0,2096 euros/kWh para 0,1631 euros/kWh.