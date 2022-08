O preço de venda ao público das garrafas de gás butano de 13 kg está, até ao início de setembro, limitado a 29,47 euros, na sequência da intervenção do Governo. No espaço de um ano, as botijas mais usadas pelas famílias registaram um aumento médio de quase 30%, segundo dados divulgados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).









