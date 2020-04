O preço do gasóleo deverá baixar na próxima segunda-feira para o valor mais baixo desde 2017, sendo admissível que fique abaixo de 1,20 euros por litro, recuando cerca de três cêntimos, estimam fontes do setor.De acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, o gasóleo simples está esta semana a ser vendido em Portugal a um preço médio de 1,225 euros.Já a gasolina simples deverá manter-se nos 1,258 euros por litro.