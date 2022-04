Preço do gasóleo baixa 12 cêntimos e da gasolina quatro

Os combustíveis ficam esta segunda-feira menos caros. Com base em dados de mercado, "os preços deverão registar uma descida na ordem dos 12 cêntimos por litro de gasóleo e de quatro cêntimos por litro de gasolina", segundo o Ministério das Finanças.É a segunda vez no espaço de 15 dias que os combustíveis registam descidas, devido à queda do preço do petróleo.Estas baixas são insuficientes para reverter as subidas expressivas desde o princípio do ano, já que cada litro de gasolina ou gasóleo é agora cerca de 30 cêntimos mais caro do que no início de janeiro.