O preço do gasóleo e da gasolina deverá cair cerca de 0,5 cêntimos a partir de segunda-feira, o que alarga o ciclo de quedas iniciado na última semana, altura em que interrompeu uma série de duas semanas a subir.



O preço do gasóleo simples deverá baixar para os 1,35 euros por litro. O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em janeiro, terminou ontem no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,70%, para os 63,51 dólares.

