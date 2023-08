O preço médio do litro do gasóleo simples aumentou cerca de 20 cêntimos em apenas um mês, entre a primeira semana de julho e idêntico período de agosto, de acordo com os dados recolhidos a nível nacional pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Abastecer um depósito com 50 litros de diesel custava, em média, cerca de 75 euros há um mês, esta semana esse valor disparou para 84,65 euros, quase mais 10 euros, segundo as contas do CM, com base nos números da DGEG.









Ver comentários