Preço do petróleo cai 3,34% devido a receios do impacto da 2.ª vaga da pandemia

O barril de Brent para entrega em dezembro cotou-se hoje em Londres a 41,95 dólares, menos 3,34% que na quarta-feira, devido aos receios de que a segunda vaga da pandemia volte a atingir a procura.

O preço do barril petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, registou um decréscimo de 1,45 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, depois de ter terminado a 43,40 dólares na quarta-feira.

O avanço da pandemia em vários países e o anúncio de novas medidas de isolamento social em cidades como Paris e Londres reavivaram as preocupações no mercado petrolífero sobre a evolução da procura nos próximos meses.

Estas perspetivas compensaram os esforços da Arábia Saudita e da Rússia para manter os cortes na produção, a fim de evitar uma queda no preço, que tinha impulsionado o preço do barril na Europa na sessão de quarta-feira.