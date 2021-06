A contas são simples: no início do ano, um litro de gasolina custava, em média, 1,45 euros, e o de gasóleo 1,3 euros. Esta segunda-feira, quando o automobilista for encher o depósito a um posto de combustível, vai pagar cerca de 1,7 euros no caso da gasolina e 1,5 no caso do gasóleo. Ou seja, desde o início do ano, os combustíveis subiram, em média, 20 cêntimos por litro. Uma tendência que se deverá agravar ...