Os preços dos produtos alimentares estão a pesar cada vez mais no orçamento das famílias portuguesas. No espaço de um ano, estes bens essenciais registaram uma subida superior a 13%, sendo este um dos subsetores que mais tem ajudado a fazer disparar a taxa de inflação, que de acordo informação avançada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) se fixou no mês que termina nos 9,1%.









