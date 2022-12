Preço dos alimentos já disparou quase 20% e está muito acima da inflação total

A ASAE instaurou 11 processos-crime por especulação de preços na venda de bens alimentares e não alimentares em súper e hipermercados. Foram fiscalizados 270 operadores económicos e instaurados processos-crime por especulação de preços de bens como cereais, conservas, fruta ou água, com variações de preço a atingirem os 30% relativamente ao valor disponibilizado ao consumidor.



Subida está muito acima da inflação total

Na primeira estimativa sobre a evolução dos preços em novembro de 2022, face ao mesmo mês do ano passado, o Instituto Nacional de Estatística revela que terá ocorrido uma ligeira descida da inflação de 9,9%, tendo em conta o conjunto de todos os bens e serviços. Contudo, a subida dos produtos alimentares foi bastante superior. O índice referente aos alimentos não transformados terá chegado a 18,4%, enquanto os produtos alimentares transformados terão encarecido no espaço de um ano 16,8%.





A conta de uma ida ao supermercado não pára de aumentar. Um cabaz de bens alimentares essenciais já registou um acréscimo de preço de quase 20% desde o início da guerra na Ucrânia, segundo um estudo levado a cabo pela Deco.De acordo com a associação de defesa do consumidor, o peixe e os laticínios são as categorias com os maiores aumentos entre 23 de fevereiro e 7 de dezembro.A Deco tem monitorizado semanalmente os preços de 63 produtos alimentares essenciais, em que estão incluídos bens como peru, frango, pescada, carapau, frango, cenoura, batata, arroz, esparguete ou leite.Um cabaz com esse conjunto de alimentos custa atualmente 219,07 euros, quando a 23 de fevereiro os mesmos produtos eram pagos com 183,63 euros, uma subida superior a 35 euros ou 19,3% no espaço de 10 meses.Numa análise às categorias de produtos com maiores subidas de preços, destacam-se o peixe (22,64%), os laticínios (22,1%) e a carne (21,12%). Já entre os 63 bens do cabaz alimentar, os três cujo custo mais cresceu foram a pescada fresca (subida de 83%), a polpa de tomate (60%) e o arroz carolino (55%).Os custos da energia e dos cereais para consumo humano e animal – importamos 80% das necessidades – explicam em grande medida, segundo a Deco, a subida persistente dos preços dos alimentos para os consumidores.O custo mensal médio de um cabaz básico de consumo alimentar para um adulto aumentou 21% entre outubro do ano passado e o mesmo mês deste ano, segundo um estudo do Banco de Portugal (BdP). Este aumento é calculado com base nos preços praticados diariamente pelos principais retalhistas alimentares. No estudo em apreço foram considerados 25 bens alimentares, como leite, arroz, massa, feijão, grão-de-bico, frango, pescada, atum em lata, brócolos ou azeite.