Esta quarta-feira, as refinadoras chinesas anunciaram que vão cumprir os contratos petrolíferos já existentes com a Rússia, mas estão a evitar novos contratos, apesar dos fortes descontos.

O preço dos combustíveis deverá manter-se praticamente inalterável na próxima semana, apurou ojunto de fonte das Finanças. Ao contrário das últimas semanas, em que o preço por litro de gasolina e gasóleo sofreu variações muito significativas, na semana da Páscoa as perspetivas é de que fiquem como está, ou com variações muito ligeiras.Tanto assim que não está prevista a aplicação da fórmula de redução do IVA, introduzida pelo Governo de António Costa, que tem permitido conter aumentos mais significativos.Esta quarta-feira, o preço do barril de Brent, que serve de referência a Portugal, sofreu forte queda, situando-se próximo dos 100 dólares - nos últimos dias tem estado acima dos 107 dólares.