Os combustíveis deverão voltar a subir de preço na próxima segunda-feira, pela segunda semana consecutiva.A gasolina deverá aumentar quatro cêntimos por litro e o gasóleo poderá ficar dois cêntimos mais caro, de acordo com fontes do mercado. A evolução em alta do valor do crude na última semana explica, em parte, este novo acréscimo.