O preço das casas subiu 13,2% no segundo trimestre, mais 0,3 pontos percentuais face ao trimestre anterior, atingindo um novo máximo histórico da série disponível, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. O ritmo de estrangeiros a comprar casa em Portugal também aumentou, segundo o INE.



O INE contabilizou, entre abril e junho de 2022, a transação de 43 607 habitações, num montante global de 8,3 mil milhões de euros, o que representa um aumento, face ao mesmo período do ano anterior de, respetivamente, 4,5% e 19,5%.









