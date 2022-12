A eletricidade vai voltar a subir 1,6% em janeiro do próximo ano para as cerca de 940 mil famílias que se encontram no mercado regulado.



Também as tarifas do gás voltam a agravar-se no próximo mês em 3%, depois do aumento anual de 3,9% aplicado a partir de outubro.



Com a subida, um casal sem filhos irá pagar de eletricidade no próximo mês, em média, 37,64 euros, mais 54 cêntimos face a este mês.









