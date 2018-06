Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preços das casas arrancam ano com subida de 12%

Total de casas vendidas cresceu quase 16% face ao trimestre homólogo.

Por Raquel Godinho / Jornal de Negócios | 11:27

Os preços das casas começaram o ano de 2018 a aumentar. O índice de preços da habitação do Instituto Nacional de Estatística (INE) aumentou 12,2% face aos primeiros três meses do ano passado para os 125,58 pontos, o valor mais elevado desde que há registo.



Além disso, foram vendidas 40.716 casas, mais 15,7% do que no mesmo trimestre de 2017 mas menos 4,1% do que no trimestre anterior.