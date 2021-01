Preços das casas em Portugal descem pela primeira vez desde 2015

Depois de vários trimestres de aumentos ou variações nulas, os preços das casas em Portugal desceram no quarto trimestre face aos três meses anteriores, naquela que é a primeira redução desde 2015.



Os dados são da Confidencial Imobiliário e mostram que o Índice de Preços Residenciais recuou 0,8% no quarto trimestre. "Ainda que tal descida seja residual, trata-se da primeira variação negativa em cadeia desde o início de 2015, período que marcava então o arranque de um ciclo de valorização intensa deste mercado", refere a consultora.

No primeiro trimestre os preços das casas subiram 3% a nível nacional, no segundo registaram uma variação nula e no terceiro subiram 0,8%. A queda no quarto trimestre estará relacionada com o agravamento da pandemia, que implicou o agravamento das restrições para travar a propagação da covid-19.

A Confidencial Imobiliário assinala que o abrandamento do mercado imobiliário em 2020 "é evidente, com a valorização a terminar 2020 em 3,0%, mais de sete pontos percentuais abaixo dos 10,8% em que tal indicador se situava no início do ano".

No contexto da Área Metropolitana, Lisboa é agora o mercado com a valorização mais baixa, igualando-se a Setúbal, com uma variação homóloga de 2,8% no quarto trimestre e o único a par da capital com uma variação trimestral negativa dos preços neste período (-1,8%).

Segundo o SIR-Sistema de Informação Residencial, o preço médio de venda das casas em LIsboa fixou-se em 3.344€/m2 no quarto trimestre de 2020.